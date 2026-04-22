Alajbegovic, la Roma prova ad anticipare Napoli e Milan: Massara ha incontrato il padre-agente
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Lo riferisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport
La Roma spinge forte per Kerim Alajbegovic. Il club giallorosso ha già avviato contatti concreti, con il ds Massara che ha incontrato il padre-agente dell'esterno offensivo classe 2007, presente nella Capitale insieme a Pjanic, figura chiave nella mediazione. Lo riferisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport.
L’obiettivo è anticipare la concorrenza di Napoli e Milan, con trattative iniziate già a fine marzo e possibili visite al centro sportivo di Trigoria. L’ingaggio del giocatore sarebbe sostenibile, sotto il milione annuo, mentre il vero ostacolo resta il costo del cartellino, stimato tra i 25 e i 30 milioni. La proprietà Friedkin, però, ha già dato il via libera all’operazione.
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