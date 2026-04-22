Rivoluzione in mediana? Gazzetta: "Due big potrebbero essere a fine ciclo"

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Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il centrocampo del Napoli sarà il reparto su cui Conte e Manna dovranno intervenire

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il centrocampo del Napoli sarà il reparto su cui Antonio Conte e Giovanni Manna dovranno intervenire con maggiore decisione nella prossima estate.

Il motivo è chiaro: “alcuni big potrebbero essere a fine ciclo”. Nel dettaglio, il quotidiano cita Stanislav Lobotka, sottolineando come “abbia una clausola rescissoria da 25 milioni valida solo per l’estero ed esercitabile entro metà luglio”, e André-Frank Zambo Anguissa, descritto come un giocatore “già nelle ultime due stagioni al passo d’addio”.

La linea è netta: “non è escluso che almeno uno dei due pilastri degli scudetti possa salutare”. Per questo motivo, il Napoli si sta già muovendo per non farsi trovare impreparato e avviare un possibile rinnovamento in mezzo al campo.