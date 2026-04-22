Vice Hojlund, rispunta un vecchio nome per l'attacco

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Per quanto riguarda il mercato in entrata, il Napoli continua a guardare con attenzione al campionato italiano, dove potrebbero emergere opportunità interessanti. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, tra i profili monitorati figura anche l'attaccante Andrea Pinamonti.

L’attaccante del Sassuolo si è messo in evidenza nel corso della stagione: 32 presenze complessive tra Serie A e Coppa Italia, arricchite da otto gol e quattro assist. Un rendimento che lo rende uno dei nomi da tenere in considerazione per rinforzare il reparto offensivo nel ruolo di vice di Rasmus Hojlund con il probabile addio di Lukaku.