Futuro Conte, Il Mattino: "A Napoli sta bene, solo una questione potrebbe portarlo all'addio"

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Antonio Conte e il Napoli, un rapporto solido ma ancora tutto da definire nei dettagli in vista della prossima stagione

Antonio Conte e il Napoli, un rapporto solido ma ancora tutto da definire nei dettagli in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato in un pezzo de Il Mattino, il tecnico azzurro si trova a suo agio in città e non avrebbe particolari motivi per cambiare aria.

Come sottolinea Il Mattino, “Conte a Napoli ci sta bene. Motivo in più per non lasciare”. Un passaggio chiaro, che rafforza l’idea di una permanenza tutt’altro che in discussione, almeno dal punto di vista ambientale. Né il campionato italiano né eventuali proposte da altri club sembrerebbero in grado di incidere realmente sulla sua scelta.

Il nodo centrale resta però quello legato alla progettualità. Sempre secondo Il Mattino, “l’unica cosa che potrebbe incidere sulle decisioni future del tecnico è legata al discorso della progettualità”. Conte, infatti, è un allenatore abituato a competere ai massimi livelli, con ambizioni ben definite.

Il quotidiano evidenzia come il tecnico salentino sia “l’allenatore che arriva primo o secondo”, uno che pretende di lottare fino in fondo e che parte ogni stagione con l’etichetta di favorito. Proprio per questo motivo sarà fondamentale il confronto con la società.

Come evidenziato ancora da Il Mattino, “dovrà parlare con De Laurentiis e fare chiarezza sul progetto”.