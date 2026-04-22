Alisson, non più spaccapartite a gara in corso: con la Cremonese dal 1'

vedi letture

Non gioca titolare dalla sfida con il Lecce del 14 marzo, oltre un mese e quattro giornate.

Alisson Santos scalpita: potrebbe partire titolare contro la Cremonese. Il brasiliano, come sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport, s’è ritagliato nelle gerarchie il ruolo di spaccapartite, dell’uomo in corsa, quello del cambio di passo. Ma venerdì, magari, la serata potrebbe spaccarla anche dall’inizio: non gioca titolare dalla sfida con il Lecce del 14 marzo, oltre un mese e quattro giornate.

Possibile un nuovo cambio sul quotidiano anche sulla batteria degli esterni: "A sinistra potrebbe non essere l’unico cambio: Gutierrez insidia Spinazzola, è una possibilità. Servono energie nuove, fresche. Serve energia e Conte valuta. E lo farà anche oggi e domani. Venerdì è vicino. Più della Champions" si legge.