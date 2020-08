Perché la Roma cede al Napoli il 'nuovo Totti' del vivaio? Il motivo è economico

La Roma vuole cedere Alessio Riccardi al Napoli per Milik (aggiungendo anche Under). Perché si priva del nuovo Totti la società giallorossa? Il motivo è economico e lo spiega La Gazzetta dello Sport oggi in edicola: "Un nome che la Roma ha proposto ai partenopei è quello di Riccardi, con cui i giallorossi farebbero una plusvalenza piena. Il gioiellino della Primavera piace anche al Milan, al Sassuolo e al Cagliari. Andrà via, soprattutto per esigenze di bilancio".