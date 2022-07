Perché Meret non ha ancora firmato il rinnovo: c'entra l'altro portiere

Per questo Alex Meret, nonostante un accordo già raggiunto, non ha ancora firmato il rinnovo. La Repubblica lo spiega oggi in edicola.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Luciano Spalletti è stato chiaro: nessuno ha il posto assicurato, neanche il portiere. Per questo Alex Meret, nonostante un accordo già raggiunto, non ha ancora firmato il rinnovo. La Repubblica spiega che il friulano "non ha ancora firmato il rinnovo del contratto perché vuole capire su chi punterà il Napoli nella prossima stagione per poi fare le sue valutazioni. Spalletti è stato chiaro: non darà corsie preferenziali al friulano e deciderà in base alle prestazioni".