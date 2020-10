"Perché Napoli fermato e Genoa e Milan no?", Lega irritata e la Figc ora ha un timore

La Lega è irritata col Napoli e ribadisce che bisognava presentarsi a Torino e giocare contro la Juventus. Il pensiero di Dal Pino è chiaro: perché l'Asl di Napoli ha vietato di viaggiare e non ha fatto lo stesso quella di Genoa o Milan per i casi di Covid di Ibra, Schone e Perin? Dunque, non c'era motivo per non presentarsi allo Stadium. Ora la Figc teme che anche altre squadre, creatosi il precedente, possano approfittarne. Così salterebbero molte partite. Lo riporta il Corriere dello Sport.