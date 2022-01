Perché Zielinski, Rrhamani e Lobotka possono giocare in caso di tampone negativo

Ma cosa accade se Zielinski, Rrhamani e Lobotka, i tre fermati, sono negativi? Potrebbero giocare secondo il protocollo che prevede la possibilità per gli isolati di spostarsi «da casa a lavoro». Dunque, solo per la partita, per scendere in campo allo Stadium, i tre potrebbero essere disponibili. I tamponi sono stati fatti ieri e in mattinata arriveranno i risultati. La Juventus sarà in campo, il Napoli altrettanto ma in questo momento è difficile ipotizzare con quali giocatori. Lo ricorda l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.