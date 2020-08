Petagna e altri positivi, Gazzetta: "In Sardegna movida attraente soprattutto per i single"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riflette dopo i tanti casi accertati di Covid-19 in Italia, tra questi anche quello di Andrea Petagna. Il motivo? Le vacanze. Il quotidiano scrive: "Galeotta fu la Costa Smeralda. Il virus irrompe forte, pesantemente sul sistema calcio. E ora la serie A e la serie B hanno tanta paura. Tremano davvero in tanti. Tutto quel che non era successo durante la coda estiva del campionato (dal 20 giugno al 2 agosto e anche nei playoff e playout di serie B) è scoppiato, esploso nel periodo di vacanza concesso ai calciatori (circa quindici giorni) subito dopo la fine del campionato. Tanta movida, troppi locali, feste, assembramenti. La movida di Porto Cervo e Porto Rotondo è tanto attraente, soprattutto per i single".