Petagna promosso al debutto col Monza: "Approccio giusto, ma è troppo solo"

Ufficializzato appena giovedì, ieri Andrea Petagna è immediatamente sceso in campo con la maglia del Monza contro il Torino. Una prestazione da 6 in pagella per La Gazzetta dello Sport, nonostante la sconfitta: "Più ampio che profondo, più conduttore che finalizzatore. Si nota l'assenza di riferimenti in campo". Voto 6 anche per il Corriere della Sera e il Corriere dello Sport, mentre da Tuttosport arriva un 5,5: "Soffre di solitudine, in particolare nella ripresa". Infine il giudizio di TMW: "Il suo approccio con la maglia biancorossa è di quelli giusti: si sbatte, prova anche l'accelerazione palla al piede per creare superiorità, ma non basta. Cala col passare dei minuti eclissandosi tra le maglie granata".

I VOTI DI PETAGNA

La Gazzetta dello Sport: 6 Corriere della Sera: 6 Corriere dello Sport: 6 Tuttosport: 5,5