Petagna, può restare in Campania ma cambiare maglia: ci pensa la Salernitana

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Petagna nella prossima stagione potrebbe restare in Campania ma cambiare maglia: sull'attaccante c'è l'interesse della Salernitana di Iervolino. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Con il Torino si discute del ritorno di Verdi e dell’eventuale passaggio di Izzo, con l’Atalanta del difensore Lovato. Per l’attacco, in caso di mancato rinnovo del contratto di Djuric, la Salernitana potrebbe fare un pensiero per Petagna, in uscita dal Napoli".