Petagna rimandato dai quotidiani: "In area non perdona, ma è un'anima in pena"

Alla fine, ci pensa Andrea Petagna. Il centravanti di scorta del Napoli segna ancora, questa volta contro l’Empoli in Coppa Italia, evitando agli azzurri di Gattuso la fatica dei tempi supplementari per accedere ai quarti di finale della competizione. Il voto più alto è il 7 di Tuttosport: “Nel suo essere ‘poco elegante’ ha fatto reparto e pure il gol dei quarti”. Sufficienza per La Gazzetta dello Sport (“In area non perdona. Evita i supplementari”) e anche il Corriere dello Sport (“Un’anima in pena che sembra in conflitto con troppe paure. Poi la sistema lui, in mischia”).

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 6,5

TuttoNapoli: 7