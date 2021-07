Piaceva al Napoli, è un passo da Sarri: Basic sarà della Lazio

Toma Basic sarà un rinforzo di Maurizio Sarri alla Lazio. Lo scrive il quotidiano Repubblica, ricordando come il centrocampista era stato seguito anche dal Napoli nelle scorse settimane: "Alle battute conclusive la trattativa per Basic, 24 anni. Il centrocampista del Bordeaux arriverà per 8 milioni più 3 di bonus, firmerà per 5 anni a 1,5 bonus esclusi: possibile che faccia le visite mediche già in settimana".