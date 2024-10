Pienone anche a Milano: il dato dei tifosi del Napoli nel settore ospiti

Grande entusiasmo per il Napoli in vista delle prossime partite. Pienoni con Lecce e Atalanta nelle prossime due in casa. Ma anche in trasferta i tifosi sosterranno la squadra di Conte. Proprio come a Empoli.

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i tifosi del Napoli presenti a San Siro per la gara contro il Milan in programma martedì 29 ottobre alle ore 20:45 saranno circa 4mila nel settore ospiti. Settore sold-out nel giro di poche ore quando martedì è partita la vendita online.