Pioggia di 7 per Kvara: "E' tornato? Pare di sì! Strappi, dribbling e l'assist per il 2-0"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il cross che vale l'assist per Osimhen è un arcobaleno dipinto dal suo piede destro. Un'altra risposta a chi diceva che da marzo Khvicha Kvaratskhelia aveva smesso di giocare. "Kvara è tornato? Pare di sì, anche se non per 90'. Strappi, l'assist del 2-0, dribbling. Però serve l'esame di spagnolo", lo mette in guardia La Gazzetta dello Sport in vista del big match di Champions League col Real Madrid. "Quando accarezza il pallone, di collo interno per Osi, sublima se stesso. Da perdersi", è invece la celebrazione del Corriere dello Sport accanto al suo 7 in pagella per il talento georgiano del Napoli.

La Gazzetta dello Sport: 7 Corriere dello Sport: 7 Tuttosport: 7 TuttoNapoli: 7