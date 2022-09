Pioggia di 7 per Kvara: "E' una gioia per gli occhi anche raddoppiato, ogni giocata è magia"

Voti alti per Kvaratskhelia sui quotidiani nonostante la critica a fine partita di Spalletti che lo ha invitato a essere meno egoista

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Voti alti per Kvaratskhelia sui quotidiani nonostante la critica a fine partita di Spalletti che lo ha invitato a essere meno egoista.

Voto 7 per il Corriere dello Sport

"Un pericolo costante: punta, sterza, salta. Che ansia. Quando gli avversari spariscono, lui cresce. E martella. E si prende anche il secondo rigore sparando un tiro murato da Barisc con la mano".

Voto 7 per La Gazzetta dello Sport

"A un certo punto Spalletti lo colpirebbe con la stampella per un eccesso di egoismo. Ma sto ragazzo è una gioia per gli occhi: su ogni giocata c'è una spolverata di magia".

Voto 7 per Tuttonapoli

"Van Bronckhorst rispetta le dichiarazioni della vigilia sull'occhio di riguardo per "un giocatore speciale" ed il talento georgiano si ritrova sempre raddoppiato, ma nonostante questo spesso va via in dribbling, sfiora il gol nel primo tempo a portiere battuto e nella ripresa appena si aprono gli spazi sono costretti a placcarlo in stile rugby".