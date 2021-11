Pioggia di 7 per Zielinski: "Fischiatissimo dai connazionali, profeta in patria"

Era il giocatore più atteso della sfida del Napoli contro il Legia Varsavia e lui non ha tradito chi lo aspettava al top in campo, in primis il suo tecnico Spalletti. Stiamo parlando di Piotr Zielinski, vero e proprio trascinatore nel 4-1 d'Europa League conquistato dagli azzurri. La Gazzetta dello Sport scrive: "Fischiatissimo dai connazionali, colpisce una traversa e realizza un rigore pesantissimo". Per il Corriere dello Sport la sua è "un'eleganza che conquista" mentre Tuttosport scrive che alla sua prima "in casa" (non aveva mai giocato in Polonia con la maglia di un club), conquista e segna un rigore e "poco più". Per Il Mattino "ha una voglia matta di fare bene davanti alla sua gente" mentre per TuttoNapoli "dopo Salerno, altri segnali positivi per il ritorno ad alti livelli". Infine chiude TMW scrivendo: "Per la prima volta sfida un club polacco, si fa buon profeta (del Napoli) anche in patria".

I voti

TMW: 7

Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Il Mattino: 7

TuttoNapoli: 7