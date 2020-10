Pirlo bocciato dai quotidiani: "La Juve subisce troppo, senza appartenere a un'altra categoria"

Bocciato dai quotidiani Andrea Pirlo. Pagelle severe nei confronti dell'allenatore della Juventus che in questa fase della stagione ci sta capendo ben poco. Voto 5 per La Gazzetta dello Sport ("Recupera Bonucci, atteggiamento difensivo a 4-4-2, quello d'attacco invece a 3-4-3 o 3-4-1-2. Fatica in fase offensiva, nessun tiro in porta regolare e quando il Barcellona ha spazio non viene fermato") e per il Corriere dello Sport, che scrive: "La Juve subisce così tanto che sembra appartenere a una categoria diversa da quella del Barcellona".