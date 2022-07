Piste estere per la difesa: riemergono Hincapié e Senesi

Il Napoli guarda anche all'estero per farsi trovare pronto in caso di addio di Kalidou Koulibaly.

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli guarda anche all'estero per farsi trovare pronto in caso di addio di Kalidou Koulibaly. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "La pista italiana sarebbe quella prediletta, per tante ragioni, ma Giuntoli guarda parallelamente all'estero pescando tra vecchi pallini trattati negli anni o pochi mesi fa: tipo Kim Min-jae, venticinquenne coreano del Fenerbahçe inquadrato nei radar già a gennaio (insieme con il compagno ungherese Szalai).

E ancora: dal passato recente riemergono i volti di Hincapié, ventenne ecuadoriano che il Leverkusen vorrebbe trattenere ancora per un po'; e di Senesi, venticinquenne argentino del Feyenoord con il passaporto italiano e il contratto in scadenza nel 2023.