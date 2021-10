Plusvalenze sospette, il caso Osimhen: dal Lille per 50 milioni più 4 calciatori

I quotidiani la Repubblica ed Il Tempo hanno portato alla luce una relazione, arrivata sul tavolo del Procuratore federale Giuseppe Chinè, che ha al centro scambi di calciatori e plusvalenze dal 2019 ad oggi.

La Covisoc, Commissione di vigilanza sulle società di calcio, sfruttando le verifiche avviate a luglio dalla Consob ha inviato al Procuratore (e al presidente Gravina, per conoscenza) un dettagliato resoconto su 62 trasferimenti invitandolo ad approfondire la questione: per l'organo di vigilanza, infatti, certi affari potrebbero aver inciso in maniera significativa sui conti delle varie società coinvolte.

Le operazioni fra Napoli e Lille

Era il 31 luglio del 2020, quando il Napoli piazzò il colpo Victor Osimhen dal Lille. Un'operazione da 71,25 milioni di euro complessivi, cifra che però il Napoli riuscì ad abbattere con l'inserimento di ben 4 giocatori come parziali contropartite. Il più importante fu Orestis Karnezis, valutato 5,13 milioni di euro (1 presenza lo scorso anno in Coppa di Francia, nessuna quest'anno). Oltre al portiere greco, nella trattativa finirono anche Claudio Manzi (4 milioni), Ciro Palmieri (7 milioni) e Luigi Liguori (4 milioni). Manzi, difensore classe 2000, passò poi alla Fermana e oggi è alla Turris in Serie C. Palmieri, attaccante classe 2000, passò poi alla Fermana e oggi è alla Nocerina, in Serie D. Liguori, esterno classe '98, passò poi alla Fermana, quindi al Lecco e oggi è all'Afragolese in Serie D.

Victor Osimhen, Lille->Napoli 71,25 milioni di euro

Orestis Karnezis, Napoli->Lille 5,13 milioni di euro

Claudio Manzi, Napoli->Lille 4 milioni di euro

Ciro Palmieri, Napoli->Lille 7 milioni di euro

Luigi Liguori, Napoli->Lille 4 milioni di euro