Politano ancora davanti, ma Neres sta scalando posizioni: Conte ha già in mente il ruolo

Stasera toccherà ancora a Matteo Politano nella sfida contro il Monza, ma David Neres sta scalando posizioni. Lo scrive La Repubblica: "Politano che appare favorito nel ballottaggio con Neres. Il brasiliano, però, guadagna consensi: è stato tra i migliori in Coppa Italia e il suo bottino continua a crescere a dismisura: ha collezionato 4 assist e ha realizzato pure la sua prima rete.

Ha dimostrato di poter dare una mano in fase di contenimento, ma stasera Conte dovrebbe confermare il suo ruolo di arma in più, capace di mettere alle corde l’avversario nel secondo tempo con le sue accelerazioni. Politano ha più propensione al sacrificio e la staffetta sarà uno dei temi ricorrenti degli azzurri in questo campionato".