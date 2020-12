Politano distrutto dai quotidiani: "Si è spenta la luce, non riesce a ritrovarsi"

Matteo Politano è stato tra i peggiori in campo nel corso della sfida tra Napoli e Torino. Voto 5 sull'edizione odierna del Corriere della Sera, identica valutazione per La Gazzetta dello Sport che scrive: "Niente, non riesce a ritrovarsi. Gattuso lo sostituisce". Più severo il Corriere dello Sport, voto 4.5: "Punta ma non salta, ci prova ma non colpisce. Un'altra brutta serata: dopo un avvio di stagione sfolgorante s'è spenta la luce".