Politano e Lobotka in dubbio: Spalletti ha già in mente i sostituti

Due dubbi verso la trasferta di Barcellona per Luciano Spalletti: preoccupano le condizioni di Matteo Politano e Stan Lobotka, usciti con problemi muscolari contro l'Inter. Ne parla l'edizione odierna di Tuttosport: "Potrebbe non farcela Politano, uscito sabato dal campo dopo appena 26' a causa di un risentimento muscolare al polpaccio destro e rischia lo stop anche Lobotka: a fine match è stato costretto a marcare visita in infermeria per un risentimento alla coscia destra.

Le loro condizioni saranno verificate oggi e, in caso di forfait, Spalletti dovrà decidere come sostituirli, con Anguissa che prenderebbe il posto dello slovacco e uno tra Elmas e Ounas in luogo di Politano.