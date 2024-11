Politano fondamentale per Conte: gioca più di Kvara, una sola volta in panchina

vedi letture

Matteo Politano si è rivelato un uomo-chiave per Antonio Conte in quest'esperienza al Napoli. E' quell'uomo capace di far cambiare vestito tattico alla squadra a seconda delle fasi di gioca: un po' attaccante, un po' esterno difensivo. E i numeri lo testimoniano. Oltre 900 minuti in campo, 901 per la precisione.

11 volte titolare e una sola volta dall’inizio in panchina contro il Lecce al Maradona, esattamente come Kvara (che però conta 858’ per le sostituzioni). Matteo, però, rispetto al collega riveste una funziona tattica molto delicata: dai suoi movimenti e dalla sua posizione cambia il modo di difendere. A riportarlo è il Corriere dello Sport.