Politano, prime indiscrezioni positive sull'infortunio: ecco quando può tornare

"Non dovrebbe essere nulla di grave lo stop di Matteo Politano: bene non sta, ma l'affaticamento muscolare non dovrebbe essere nulla di particolarmente preoccupante". Questi gli aggiornamenti che arrivano sull'esterno, uscito per infortunio nella gara contro il Genoa, dall'edizione odierna de Il Mattino: "Solo un campanello d'allarme. Ma è probabile che sia necessario un po' di riposo: il fatto che lo staff dell'Italia abbia immediatamente ritenuto non recuperabile neppure per la partita con Israele, in programma martedì prossimo a Udine, significa che la prudenza invita a non affrettare il ritorno in gruppo: meglio un po' di lavoro differenziato.

Recupero per il Torino? Improbabile. Meglio puntare ad averlo al 100 per 100 pronto per il big match con l'Inter. Ma queste sono valutazioni che vanno fatte giorno dopo giorno. In ogni caso, a PinetaGrande, oggi, quel che conta è che vengano escluse delle lesioni. Ma in queste ore Politano già non lamenta più chissà quali problemi fisici."