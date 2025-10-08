Non solo Lobotka: altri due azzurri da valutare in vista del Torino

Non solo Stanislav Lobotka, alle prese con un problema muscolare che potrebbe tenerlo fuori dai giochi per un mese. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sull'infermeria azzurra: "Da valutare anche le condizioni di Matteo Politano (problema muscolare) e Vanja Milinkovic-Savic (lombalgia acuta), costretti a rinunciare alle convocazioni dell’Italia e della Serbia, oltre a quelle di Alessandro Buongiorno e Amir Rrahmani, rispettivamente fuori per infortuni muscolari dalla partita contro il Pisa e dalla precedente sosta.

Verso la trasferta di Torino con il Toro, in programma sabato 18 ottobre dopo la sosta, saranno un bel po’ le situazioni da tenere d’occhio. La squadra riprenderà al centro sportivo di Castel Volturno senza dieci nazionali" spiega il quotidiano.