Politano promosso dai quotidiani: "Pennella per Manolas e strappa come un indemoniato"

Ottima prova di Politano contro il Bologna: manca il gol, arriverà, ma l'esterno c'ha messo tanto impegno sulla corsia destra, sostituendo Callejon. I voti lo premiano.

GAZZETTA 6 - "Bello l'angolo del gol e un paio di palloni smarcanti per Di Lorenzo. Ma deve fare di più".

CORRIERE DELLO SPORT 6.5 - "Vietato tergiversare, peggio ancora sbagliare: Gattuso gli chiede altro e lui glielo concede, puntando l'avversario, creando superiorità, strappando come un indemoniato, prima di crollare".

TUTTONAPOLI 6.5 - Conferma i progressi fatti vedere a Genova. Gli unici spunti in attacco sono i suoi, mettendo al centro tanti palloni insidiosi su cui Lozano e Milik non incidono. Pennella l'angolo nel cuore dell'area per il gol di Manolas e dà grande aiuto a Di Lorenzo".

CORRIERE DELLA SERA 6.5