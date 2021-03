Porte girevoli in infermiera: tre escono, due entrano

L’infermeria del Napoli ha le porte girevoli. Si parla della situazione degli infortunati in casa azzurra sull'edizione odierna di Tuttosport: "Da un lato escono Mertens e Osimhen, ma anche Rrahmani, Petagna e Lobotka ormai recuperati, e dall’altro vanno a marcare visita Demme e Ospina. E’ successo ieri, con il centrocampista che ha svolto lavoro differenziato sia in palestra che in piscina a causa di una “infiammazione al tibiale posteriore della gamba sinistra”. Il colombiano, invece, aveva subito un colpo alla mano nel corso dell’ultimo allenamento, quello di sabato, e ieri alla ripresa aveva ancora dolore. Il dottor Canonico lo ha subito sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato un’infrazione del quarto dito.

In questa settimana si allenerà senza prendere il pallone tra le mani e sabato se ne starà a riposo per cedere il posto a Meret. Poi, ci sarà un nuovo consulto per capire se il problema sarà rientrato e se il portiere potrà essere utilizzato nel recupero di mercoledì 7 aprile contro la Juventus. Probabilmente sì. Ma pure se fosse costretto a prolungare la sua assenza, Gattuso ripone massima fiducia in Meret che proprio contro la Juventus è stato talvolta decisivo"