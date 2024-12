"Prende a schiaffi la capolista": quotidiani esaltano Baroni nelle pagelle

"La sua mano felice per valorizzare Noslin e sbriciolare il Napoli. Effetto show" riporta il Corriere dello Sport.

Una vittoria di prestigio, una vittoria importante per la Lazio. La squadra di Marco Baroni supera 3-1 il Napoli e conquista il pass per i quarti di finale di Coppa Italia. "Archiviata subito la flessione avuta nelle due precedenti gare - è il commento alla pagelle del tecnico biancoceleste della Gazzetta dello Sport oggi in edicola -. Lazio concentrata, veloce e produttiva nonostante il turnover. O forse anche grazie a quello". "Schiera una formazione inedita - analizza Tuttosport - ma equilibrata. Così prende a schiaffi la capolista: grande reazione dopo Parma".

"La sua mano felice per valorizzare Noslin e sbriciolare il Napoli. Effetto show" riporta il Corriere dello Sport. Questo quanto evidenzia TMW: "Fa turnover rinunciando inizialmente anche al totem Guendouzi, ma ormai la sua squadra gioca a memoria a prescindere dagli interpreti e in ogni caso dimostra di volere con più determinazione i quarti. Non sbaglia una singola mossa: in questo momento azzeccherebbe pure i numeri del SuperEnalotto". Per Lalaziosiamonoi.it "scelte ponderate, altre obbligate. La Lazio passa il turno con merito e con gioco: non molla una competizione, punta al jackpot con ambizione, merita tutti i complimenti di questo mondo. Chapeau!".

I VOTI

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

Gazzetta dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 8

Corriere della Sera: 7

Lalaziosiamonoi.it: 8