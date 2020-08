Pres. Abruzzo ai tifosi azzurri: "Ecco le regole anti-Covid per vedere gli allenamenti"

Intervistato da Repubblica, il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio ha parlato del ritiro di Castel di Sangro appellandosi al senso di responsabilità dei tifosi del Napoli per il rispetto delle norme anti-Covid per gli allenamenti che saranno visibili da 1000 tifosi a rotazione al giorno: "La mascherina è necessaria per l’ingresso al Patini. Ci sarà anche la misurazione della temperatura corporea e poi naturalmente bisognerà rispettare il distanziamento. Con una capienza così ridotta, non ci saranno problemi. Lo stadio a regime pieno può contare fino a 7mila tifosi".