Preziosi alla Gazzetta: "Inter stanca, occhio al Genoa di Vieira che è cazzuto"

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'ex presidente del Genoa Enrico Preziosi ha parlato del match di questa sera fra Inter e i rossoblù: "Vent’anni di gioie e sofferenze non si cancellano. A Genova ho speso una parte importante della mia vita. Sfida all’Inter proibitiva? Chiaro che la squadra di Inzaghi sia candidata al titolo, ma nell’ultimo periodo l’ho vista un po’ stanca. Col Napoli sarà una lotta fino alla fine. Ma occhio al Grifone, mi piaceva già con Giardino e con Vieira è una squadra più ‘cazzuta’. Ma per i nerazzurri non sarà una passeggiata.

Gli affari con l’Inter? L’ultimo Pinamonti, oggi rossoblù. Gli interisti erano ancora in debito con me per Milito e Motta: senza quei due non avrebbero vinto il triplete. Nella mia gestione c’è sempre stata simpatia. Spesso incontro tifosi dell’Inter che tirano fuori quell’affare.

Moratti investì parecchio, pranzai con lui e Mourinho e gli dissi che quei due fenomeni gli avrebbero portato lo scudetto. Non parlai di triplete ma feci una scommessa con Moratti, Milito e Motta, almeno quota 20 gol. Sol Diego ne segnò 30. Cosa vinsi? Una stretta di mano. Nella trattativa ci trovammo subito, feci inserire il cartellino di Bonucci che avevo visto una volta ad Ascoli".