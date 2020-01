Prezzi alti Napoli-Barcellona studiati: ADL convinto di riempire lo stadio col Fattore Messi

Aurelio De Laurentiis è finito nel mirino dei tifosi, ancora una volta, a causa dell'alto costo dei biglietti per il match di Champions League tra il Napoli e il Barcellona. Per andare in Curva al San Paolo bisognerà spendere 70 euro (130 i Distinti e 190 la Tribuna Nisida), il prezzo più alto della storia del club. La Repubblica fa sapere che la strategia del patron azzurro è quella di puntare sul 'Fattore Messi', che per la prima volta giocherà nello stadio che fu di Maradona. Il presidente - si legge - è convinto di riempire comunque l'impianto di Fuorigrotta, nonostante le tariffe tutt'altro che agevolate.