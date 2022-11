Prima bocciatura per Kim: "3' di inusuale disattenzione, sbaglia su tutti e due i gol"

Alla quindicesima partita in Serie A, arriva il primo errore di Kim Min-jae. Contro l'Udinese una sua sbavatura dà il la alla rimonta bianconera

Alla quindicesima partita in Serie A, arriva il primo errore di Kim Min-jae. Contro l'Udinese una sua sbavatura dà il la alla rimonta bianconera, fermatasi sul 3-2. Per La Gazzetta dello Sport voto 5: "Qualche minuto per prendere le misure a Beto, poi sembra tranquillo. E invece sbaglia sui due gol: arriva tardi su Nestorovski e si fa soffiare la palla da Samardzic". Stesso giudizio da parte del Corriere dello Sport: "La sua partita, fino a quel momento ottima, cambia in tre minuti di inusuale ma sanguinosa disattenzione. Dal 34’ al 37’ della ripresa: prima perde Nestorovski e poi si fa sradicare da Samardzic, un fuscello rispetto a lui, il pallone del bis".

Il Corriere della Sera gli assegna mezzo voto in più, il sudcoreano si attesta sul 5,5: "Si fa rubar palla da Samardzic e poi perde Nestorovski: si dispera". Infine il giudizio di TMW, che salva comunque la sua prova: "Quando la palla è in profondità è roba sua, difficile anche solo pensare di gareggiare in velocità. Vince sempre, però poi si fida troppo dei suoi mezzi e viene saccheggiato da Samardzic".

