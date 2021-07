PRIMA PAGINA - Bomba del Cds: “Insigne, niente aumento: può restare pure a scadenza”

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il futuro di Lorenzo Insigne: “L’ultimo Insigne. La querelle del rinnovo del Campione d’Europa scuote il Napoli. La linea di DeLa: niente aumenti, può andare a scadenza”. Spazio al centro con le parole in conferenza di Spalletti su Victor Osimhen: “Osi sarà un punto di forza. Koulibaly? Vorrei tenerlo”. In basso le amichevoli in programma di Inter, Milan e Lazio.