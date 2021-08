PRIMA PAGINA - Bomba del CdS: “Insigne shock, l’Inter offre 15mln. ADL ne chiede 30”

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con l'interesse dell'Inter per Lorenzo Insigne: “Insigne shock, l’Inter ci prova. I nerazzurri disposti a offrire 15 milioni al Napoli e 6 a Lorenzo. Inserito anche Sanchez. DeLa chiede 30 milioni. In caso di fumata nera appuntamento a gennaio". In alto il mercato della Roma: "Roma-Abraham: faccia a faccia", mentre in basso le visite mediche di Edin Dzeko con l'Inter.