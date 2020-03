PRIMA PAGINA - CdS apre con Reina: "Napoli di Sarri irripetibile. Coronavirus? Ho avuto paura..."

L'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con l'emergenza Coronavirus ed i calciatori che, come riportato dalla nota AIC, sarebbero pronti a scendere nuovamente in campo passata la quarantena. Spazio, poi, all'intervista all'ex portiere azzurro Pepe Reina che ha raccontato l'esperienza avuta con il Covid-19: "Ho avuto paura, non respiravo più. Sto bene ma non è stato facile. Napoli di Sarri squadra irripetibile".