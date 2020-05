PRIMA PAGINA - CdS: "Assocalciatori attacca la Figc, scontro sulle mensilità"

L'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con le polemiche nel calcio italiano, e le misure che saranno adottare per la ripresa dei campionato dopo il lockdown per l'emergenza Coronavirus. Attacco dell'assocalciatori nei confronti della Figc, rea secondo l'Aic di tutelare soltanto i club. Di fatto sul banco sarebbero finite le mensilità che - attacca Aic - i club non sarebbero tenuti a pagare per intero dopo le ultime direttive federali.