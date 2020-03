PRIMA PAGINA - CdS - "Atalanta tra le prime 8 d'Europa, Dea Italia"

"Dea Italia" è il titolo del Corriere dello Sport sull'impresa dell'Atalanta che è tra le prime 8 d'Europa. "Viva i playoff" invece il taglio per le ipotesi di assegnazione dello Scudetto. Quattro ipotesi della FIGC per assegnare lo Scudetto. Spazio anche alla situazione delle coppe tra Italia e Spagna: "Spagna niente voli: per Roma e Inter ottavi col brivido"