PRIMA PAGINA - CdS: "C'è l'ok di Spadafora, Napoli-Inter il 13 giugno"

L'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport apre in prima pagina dando spazio in taglio alto alla Coppa Italia anticipata, con l'annuncio del ministro Spadafora che di fatto ha confermato le date per le semifinali che coinvolgeranno anche il Napoli: Juve-Milan si giocherà il 12 giugno, mentre il giorno dopo gli azzurri scenderanno in campo contro l'Inter di Conte. Spazio poi al caso quarantena in caso di positività all'interno di una squadra, con il campionato appeso ad un filo.