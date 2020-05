PRIMA PAGINA - CdS Campania: "33 anni fa il primo Scudetto, oggi riapre Castelvolturno"

L'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport, nella sua versione Campania, apre in prima pagina dando spazio anche al Napoli: 33 anni fa il primo Scudetto della squadra azzurra, ed oggi riapre il centro sportivo di Castelvolturno che accogliere le sedute singole di allenamenti per i giocatori di Rino Gattuso, in attesa di capire se e quando ripartirà il campionato.