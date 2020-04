PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Il Chelsea e altri 4 big europee su Mertens!"

"Mertens, il Chelsea tenta il sorpasso" si legge in prima pagina sull'edizione campana di oggi del Corriere dello Sport. Attorno al belga si è scatenata una vera e propria asta, oltre ai Blues ci sono Inter, Monaco, Arsenal e Manchester United. Il quotidiano però sottolinea che De Laurentiis è tranquillo perché confida sulla promessa del belga strappata il 1 marzo scorso a pranzo sul lungomare. In primo piano il futuro del calcio italiano, Gravina annuncia il via a giugno e i club sono favorevoli alla ripartenza. In alto le parole di De Luca sui possibili provvedimenti per la Campania.