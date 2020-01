PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Lobotka non basta"

La prima pagina de il Corriere dello Sport edizione Campania apre con: "Lobotka non basta", le delusioni del mercato estivo costringono il Napoli a uno scatto. La trattativa per il centrocampista ristagna: Il Celta non lo cede fino a quando non trova il sostituto. Intanto Giuntoli lavora per dare a Gattuso anche un laterale di sinistra. Ghoulam in partenza