PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Napoli, rivoluzione attaccanti. Caccia a tre nomi"

L'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport, nella sua versione Campania, dà spazio in prima pagina anche al Napoli e quella che viene descritta come una vera e propria rivoluzione del parco attaccanti: via Callejon e probabilmente Milik, caccia a Boga, Azmoun e Idrissi che sarebbero le tre soluzioni sulle quali starebbe lavorando Giuntoli.