PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Psg in pressing su Koulibaly"

La prima pagina di oggi de Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania, dà spazio anche al calciomercato in casa Napoli: ci sarebbe anche il Psg a sfidare le big inglesi per Kalidou Koulibay, sul quale pende una clausola di 150 mln con il ds parigino Leonardo in pressing sul club di De Laurentiis per mettere le mani sul difensore senegalese.