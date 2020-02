PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Real Fabian!"

"Real Fabian!" si legge in prima pagina sull'edizione campana del Corriere dello Sport oggi in edicola. "Ruiz decisivo anche a Brescia, pare da lui la sfida a Messi". Ed a centro pagina: "Magia dello spagnolo, seguito dal club di Perez ma blindato da ADL". In taglio basso la Juve: "Sarri contro il Sarrismo", il direttore Zazzaroni la ribattezza "Juvismo".