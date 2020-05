PRIMA PAGINA - CdS: "Ceferin avverte l'Italia, chi si ferma paga"

L'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con l'emergenza Coronavirus, e quelle che saranno le conseguenze per quanto riguarda i campionati che decideranno di non proseguire la stagione. Il presidente Uefa Ceferin ha di fatto avvertito anche l'Italia, senza completare il campionato saranno necessari i preliminari per accedere alle coppe.