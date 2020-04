PRIMA PAGINA - CdS: "Club quotati in borsa, in sei mesi la Juve ha perso il 43.3%"

L'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con le polemiche legate alla ripresa del campionato, i dialoghi tra i vertici del calcio e le polemiche dopo le dichiarazioni di ieri di Malagò. Spazio poi ad un'analisi sui club quotati in borsa: perdita di 43.3% per la Juventus in sei mesi, 17% per la Roma, mentre la Lazio ha perso solo mezzo punto percentuale.