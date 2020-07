PRIMA PAGINA - CdS - Gare anticipate di mezz'ora: "Presto il via libera"

La prima pagina de il Corriere dello Sport apre con: "Uno Scudetto da 10" Dybala e Luis Alberto, due leader insostituibili per lo scatto finale. Sarri non cambia: con Paulo e Cristiano gioco e gol, per ora non servono rotazioni. Inzaghi lancia lo spagnolo falso nueve: "Niente paura, noi abituati all'emergenza".

In taglio basso spazio al cambio orario per le partite di Serie A: "Partite anticipate di mezz'ora: presto il via libera"