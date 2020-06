PRIMA PAGINA - CdS - Il Napoli dà spettacolo: "Gattuso mette la quinta"

La prima pagina de il Corriere dello Sport apre con il successo dell'Inter: "Dentro di testa", De Vrji e Bastoni firmano la faticosa rimonta di Parma. In taglio alto spazio alla vittoria del Napoli: "Il Napoli dà spettacolo. Gattuso mette la quinta", Mertens, Callejon e Younes a segno contro la Spal. Il 'napoletano' Petagna in evidenza. Il tecnico: "A Bergamo per una grande gara"